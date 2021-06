C’est désormais officiel ! L’ancien responsable de la cellule de communication de l’UFDG est rentré à Conakry dans la soirée de ce lundi 07 juin 2021.

Soulay Thiâ’nguel a passé cinq ans en exil à Paris dans la capitale française pour avoir été accusé et condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité dans l’affaire du meurtre du journaliste Mohamed Koula Diallo.

Il n’avait plus besoin de rester très loin de son pays puisque l’État guinéen avait déclaré à Abuja au Nigeria qu’il n’est pas concerné par cette affaire. C’est pourquoi, le proche de Cellou Dalein Diallo n’avait plus le temps à perdre pour retourner au bercail et retrouver sa famille biologique et peut-être même politique.

Il faut noter tout de même, pendant son exil, ce docteur en sciences de l’Information et de la Communication avait perdu son père et n’a pas pu venir pour assister à l’enterrement.