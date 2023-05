Dans le cadre du procès des massacres au stade du 28 septembre 2009, Alpha Oumar Barry a apporté son témoignage ce lundi 8 mai 2023, au tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la Cour d’appel de Conakry.

Monsieur Alpha Oumar a perdu de vue son petit frère Midiaou BARRY. Selon ses explications le 28 septembre 2009, son jeune frère est sorti de la maison alors qu’il dormait. À son réveille un peu plus tard ce jour, toute sa famille était là, excepté Midiaou qui était sorti avec ses amis pour aller au stade.

« J’ai eu l’intention d’aller dans le quartier et le rechercher, mais le quartier était rempli de bérets rouges. Depuis ce jour, je n’ai pas eu des nouvelles de mon frère ni quelqu’un qui m’a parlé de lui. Après quelques mois comme je lui ai toujours pas vu j’ai fais des recherches, je suis parti à l’OGDH pour la déclaration. Quand j’ai fais ma déclaration à l’OGDH, ils m’ont dit d’aller et de garder patiente dès qu’ils auront les nouvelles ils vont me faire signe. Depuis ça je n’ai aucune nouvelle de mon petit frère même là où nous sommes nés en Sierra Léone je l’ai recherché partout je n’ai pas eu de ces nouvelles… On a pas parler lorsqu’il était au stade », a expliqué Alpha Oumar Barry.

Il impute la disparition de son jeune frère aux autorités de la transition d’alors, en l’occurrence le capitaine moussa Dadis Camara. Il demande que la justice soit rendue et que les coupables soient punis.

N’ayant pas produit la photo et/ou l’acte de naissance de Midiaou, les avocats de la défense ont émis des doutes sur l’existence de ce jeune Midiaou. Selon maître Salifou Béavogui, avocat de la défense, cet témoin est venu retardé le tribunal. Mais Alpha Oumar Barry insiste que son frère de lait, existe. Tous les deux (2), lui et son frère seraient nés en Sierra Léone. A l’en croire, s’est suite à la rébellion qui avait frappé ce pays qu’ils sont rentrés en Guinée avec l’aide la Croix rouge. Ils étaient dans le pays en tant que réfugiés.