Dans une série de décrets lue ce lundi 8 mai 2023, à la télévision nationale, le président de la transition, a procédé à la nomination d’un militaire à titre exceptionnel au grade supérieur. Col Mamadi Doumbouya a aussi élevé plusieurs officiers supérieurs à la dignité et à l’appellation du général de brigade.

C’est l’adjudant-chef Jean Mohamed Kékoura Oularé, matricule 37795 G qui a été nommé à titre exceptionnel au grade de sous-lieutenant.

Le Colonel Ibrahima Sory Bangoura, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire et le Colonel Amara Camara, ministre Secrétaire général à la présidence ont été élevés à la dignité et à l’appellation du général de brigade.