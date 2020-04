Promulgation de la nouvelle constitution: réaction de la mouvance présidentielle

La mouvance présidentielle s’est réjoui de la promulgation lundi soir par le chef de l’État de la nouvelle constitution du 22 mars.

Au cours d’un entretien qu’il nous a accordé ce mardi, le directeur de la cellule Communication du parti au pouvoir affirme que la nouvelle constitution a été adoptée à l’unanimité par la population guinéenne.

D’ailleurs, selon Sidiki Touré ce nouveau texte fondamental permettra à réorganiser le fonctionnement des institutions de la République.

«Le président de la République a fait son devoir en promulgan cette constitution parce qu’elle a été adoptée largement par la majorité écrasante du peuple de Guinée, qui s’est prononcé le 22 mars dernier en faveur de cette nouvelle constitution. C’est encore une fois pour nous une victoire pour le peuple de Guinée, pour le RPG arc-en-ciel et pour le professeur Alpha Condé. Donc on se réjoui de cette décision qui viendra mettre de l’ordre dans les institutions de la République, dans la gestion d’une nouvelle Guinée, mais aussi dans le développement économique et social de notre pays.»

Le FNDC annonce déjà qu’il ne reconnaîtra jamais cette nouvelle constitution. Les responsables du front voient cette constitution comme un moyen pour Alpha Condé, de se maintenir au pouvoir après ses deux mandats.

Une attitude jugé plutôt ridicule par le camp présidentiel. Sidiki Touré, pense que le FNDC ne peut pas remettre en cause la voix de la majorité des Guinéens.

«C’est vraiment ridicule de la part du FNDC parce qu’ils ne peuvent pas nier la voix de plus de 2 millions et quelques guinéens qui se sont prononcés soit en faveur ou contre, y a pas que le Oui qui a voté pour cette constitution, y a eu aussi une frange importante de la Guinée qui a voté non, mais la majorité a remporté. Le FNDC est d’ailleurs partie prenante de ce peuple, si tel est le cas , y a aucune logique dans leur réaction qui consiste à dire qu’ils ne reconnaissent pas cette constitution. C’est un non événement leur réaction n’aura aucun impact sur le fonctionnement de l’État guinéen.»