La décision du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) de dissoudre plusieurs formations politiques continue de susciter de nombreuses réactions au sein de la classe politique guinéenne. Toutefois, certains partis concernés préfèrent, pour l’instant, garder le silence.

C’est notamment le cas de l’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, dirigé par l’ex-président Alpha Condé.

Visiblement pris de court par cette décision administrative, les responsables du parti ont choisi, pour le moment, de ne pas s’exprimer publiquement sur la mesure annoncée par le département dirigé par Ibrahima Kalil Condé.

Contacté ce samedi par Guinee360, Marc Yombouno, membre du bureau politique national du RPG arc-en-ciel, s’est montré laconique sur la question. « Nous n’avons aucun commentaire à faire », a-t-il simplement déclaré.

Cette dissolution intervient dans un contexte où le RPG arc-en-ciel et plusieurs autres partis politiques, dont l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), faisaient déjà l’objet de mesures de suspension pour non-conformité aux dispositions légales régissant le fonctionnement des partis politiques en Guinée.

Pour l’heure, aucune communication officielle de la direction nationale du RPG arc-en-ciel n’a été rendue publique sur les suites que le parti entend donner à cette décision du MATD.