Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, est monté au créneau ce dimanche 8 mars 2026 pour dénoncer la décision du gouvernement guinéen de dissoudre 40 partis politiques, dont sa formation.

Dans une adresse solennelle prononcée depuis l’exil, l’ancien Premier ministre a vivement critiqué cette mesure annoncée par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. Il y voit une nouvelle étape dans la restriction des libertés politiques depuis la prise du pouvoir par l’armée le 5 septembre 2021.

Selon le leader de l’UFDG, la responsabilité de la dégradation du climat politique incombe directement au chef de l’État. “Mamadi Doumbouya vient d’ajouter à son sinistre bilan de restrictions des libertés publiques et de violations des droits humains la décision injuste de dissolution des partis politiques les plus représentatifs de la scène politique. N’ayant aucune légitimité quelconque ni la moindre assise électorale ou politique, Mamadi Doumbouya et son clan malfaisant voudraient réécrire l’histoire du pays en effaçant du paysage politique toutes les forces susceptibles de porter ombrage à son Parti-État en cours de formation. On affiche fièrement une volonté claire et morbide d’instaurer la pensée unique, un parti-État afin de consacrer un exercice solitaire du pouvoir au détriment de la souveraineté populaire”.

Poursuivant son intervention, l’opposant dénonce également ce qu’il considère comme un recul généralisé des libertés publiques en Guinée. “Il n’existe plus d’espace civique et démocratique. Les droits politiques et les libertés fondamentales, après avoir été piétinés, sont aujourd’hui purement et simplement supprimés.”

Cellou Dalein Diallo appelle à une mobilisation contre ce qu’il qualifie de dérive autoritaire du pouvoir en place. “Il n’y a plus d’autre alternative que de s’engager dans une résistance frontale, une lutte courageuse de libération de notre pays dont les ressources sont pillées, les institutions instrumentalisées, l’armée nationale divisée et désarmée. Cette lutte s’impose à nous comme un devoir moral et une nécessité historique.”