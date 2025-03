Après Amadou Kain Camara (SAG) et Mohamed Saliou Bangoura (Aloba) récompensés en janvier, la cérémonie des Trophées des Champions a distingué, ce samedi 8 mars 2025, les lauréats pour le mois de février.

Il s’agit de Nouhoum Diané l’entraîneur principal du Horoya AC, et Amadou Oury Barry, attaquant de Guinée Foot Élite.

Le technicien malien du Horoya a été sacré Meilleur entraîneur du mois suite à un bilan positif de 4 matchs soit 3 victoires et un match nul. Durant ce mois de février, le HAC de Nouhoum Dainé a totalisé 5 buts marqués et seulement 1 encaissé, dont 2 succès et un nul à l’extérieur.

De son côté, Amadou Oury Barry a été élu “Meilleur joueur du mois”, après avoir inscrit 3 buts en 3 matchs, soit une moyenne d’un but par rencontre.

Les trophées ont été remis aux lauréats au centre technique de Nongo par les initiateurs de cette distinction qui met en lumière les performances des acteurs du championnat guinéen.