A l’instar des autres pays du monde, la Guinée célèbre, ce mercredi 8 mars 2023 la fête de la femme sur le thème : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes ».

A l’esplanade du Palais du peuple où se déroule la cérémonie, on constate une forte mobilisation des femmes vêtues en uniforme. Certaines d’entre elles sont munies des pancartes sur lesquelles on lit: «les femmes vendeuses de fruits et de légumes au Km 36 soutiennent les actions du CNRD». Cela rappelle la célébration du 8 mars 2020 au cours de laquelle des femmes avaient scandé de slogans favorables au 3e mandat d’Alpha Condé.

Les femmes devraient profiter de cette journée pour réclamer plus des droits et dénoncer les violences et discriminations dont elles sont victimes dans au lieu de se laisser manipuler comme c’est toujours le cas.