À l’approche du mois de Ramadan, qui coïncide cette année avec le carême chrétien, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a exprimé ses préoccupations face à l’érosion du pouvoir d’achat des populations. À moins de deux semaines du début de ces périodes de forte consommation, le chef de l’État a rencontré des opérateurs économiques afin d’évoquer les mesures susceptibles d’atténuer la pression sur les ménages.

Au cours de cette rencontre, Mamadi Doumbouya a exhorté les acteurs du secteur privé à contribuer à l’allègement du coût des produits de première nécessité, déclarant : « J’invite les opérateurs économiques à alléger le coût des produits de première nécessité».

Le président de la République a, par ailleurs, réaffirmé sa détermination à poursuivre les réformes engagées dans le secteur économique, avec pour objectif d’améliorer durablement le climat des affaires et de renforcer le rôle du secteur privé dans la transformation de l’économie nationale.

“J’ai tenu à vous rencontrer en priorité, car je demeure convaincu que la transformation économique durable de notre pays repose sur un secteur privé plus fort, responsable et pleinement engagé aux côtés de l’État. L’État continuera d’agir pour créer un environnement favorable à l’investissement, à l’innovation, à la compétitivité et à l’émergence. Les réformes engagées pour moderniser l’administration, améliorer le climat des affaires et renforcer la transparence se poursuivront avec détermination dans le cadre de ma vision Simandou 2040, qui vise une croissance inclusive, responsable et génératrice d’emplois durables.

J’invite l’ensemble des opérateurs économiques à œuvrer activement pour l’allègement du coût des produits de première nécessité. Ce geste contribuera directement à la conservation du pouvoir d’achat de nos concitoyens et au bien-être de nos populations. L’État, pour sa part, a déjà consenti les efforts importants, notamment la suppression des surestaries jusqu’au 31 mars prochain, ainsi que l’ouverture du port autonome de Conakry 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de fluidifier les importations, réduire les coûts logistiques et soutenir l’activité économique. Notre ambition est sans équivoque : Produire, transformer et commercialiser davantage des produits locaux afin de renforcer durablement notre sécurité alimentaire, créer de la valeur sur notre territoire national et consolider notre indépendance économique.

Cette orientation constitue une priorité absolue pour les années à venir. Soyez rassurés que l’Etat continuera à prendre toutes les dispositions nécessaires pour soutenir vos activités, encourager l’investissement productif et renforcer notre partenariat stratégique au service du développement national et du bien-être de nos populations”, a rapporté la RTG.