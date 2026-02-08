L’activiste des droits de l’homme, Mamadou Kaly Diallo, s’est prononcé sur la composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Bah Oury. S’il se félicite de la réduction du nombre de départements ministériels, qu’il considère comme un effort de rationalisation des dépenses publiques, il regrette toutefois la faible présence des femmes au sein de l’équipe gouvernementale.

Dans un entretien accordé à Guinée360, le défenseur des droits humains a salué la fusion de plusieurs ministères, qu’il interprète comme une volonté des autorités de diminuer les charges de l’État. “L’une des premières remarques, c’est que ce gouvernement-là, en termes de nombre, est moins pléthorique par rapport au gouvernement sortant. On peut estimer que c’est dans le cadre de la gestion des ressources, en tout cas des diminutions de charges de l’État, parce qu’on a vu beaucoup de ministères qui faisaient l’objet de départements carrément jumelés ou fusionnés. Je peux présumer que c’est dans ce cadre-là”.

Mamadou Kaly Diallo s’est également exprimé sur la nomination du juge Ibrahima Sory II Tounkara au poste de ministre de la Justice et des Droits de l’homme. Il a salué le choix porté sur ce magistrat, reconnu pour son professionnalisme, notamment lors du procès relatif aux événements du 28 septembre 2009. “Il y a eu la nomination du juge, M. Ibrahima Sory de Tunkara, qui est réputé et respecté dans le milieu judiciaire, dans les cours des tribunaux, par rapport en tout cas au professionnalisme qu’il a fait prévaloir jusqu’à maintenant, le procès des événements du 28 septembre. Aussi, on a vu un discours d’entrée très marqué, très respectueux, et il promet une justice respectueuse des droits de l’homme et de liberté fondamentale”, a-t-il expliqué, tout en espérant que le nouveau garde des Sceaux disposera des moyens nécessaires pour mettre en œuvre sa politique.

L’activiste insiste sur l’importance de donner au ministre de la Justice les marges de manœuvre indispensables pour réussir sa mission. “J’ose espérer qu’on lui accordera l’opportunité, toutes les chances d’en faire, parce que c’est le fondement de la paix, de la justice. Du progrès économique et social, mais surtout de la consolidation de la paix et de l’instauration d’un État de droit”.

Par ailleurs, Mamadou Kaly Diallo est revenu sur le discours d’investiture du président de la Transition, le 17 janvier, au cours duquel le chef de l’État avait dédié son mandat aux femmes. S’il salue cette déclaration, il estime néanmoins qu’elle peine à se traduire concrètement dans la composition du gouvernement. “Je pense qu’en tant que slogan, en tant que déclaration, c’est une bonne chose, c’est même ambitieux. Mais au-delà de cette déclaration, il y a déjà une résolution des Nations Unies qu’on appelle 13-25, qui va dans ce sens pour faire la promotion, l’implication des femmes dans le cadre de prise de décision, dans l’inclusion et dans les postes de prise de décision. Mais jusqu’à présent, entre les proclamations et les réalités, parfois, sauf exceptions près, il y a même des quotas qui attribuent 30% aux femmes dans les postes de prise de décision. Mais sauf que pour le moment, la réalité, en tout cas, si nous prenons le ratio de 29 membres du gouvernement, nous disons que peut-être nous attendrons les échéances à venir, c’est-à-dire les législatives, mais avec le gouvernement, il y a quand même une faible représentativité des femmes par rapport aux hommes”, a-t-il conclu.