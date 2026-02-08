Les Éditions L’Harmattan Guinée ont procédé, ce samedi 7 février, à la présentation officielle du nouvel essai du Dr Galissa Hady Diallo, Pour une lucidité africaine. Avocat et docteur en droit public de la régulation économique, l’auteur poursuit, à travers cet ouvrage, la réflexion entamée dans ses précédentes publications Le Rêve guinéen (2014) et Le Délit de fuite (2016).

Dans cet essai au ton volontairement incisif, Galissa Hady Diallo exhorte les Africains à adopter une lecture lucide du monde contemporain. Il les invite notamment à « regarder le monde tel qu’il est, arrêter de se plaindre que telle puissance nous domine, telle puissance fait ceci ou cela, et surtout à s’engager activement en concevant eux-mêmes les politiques qui vont dans le sens de leur bien-être et de leur avenir ». Un message qui s’adresse en priorité à la jeunesse et aux décideurs du continent.

La cérémonie de dédicace s’est tenue dans la salle Malick Condé de l’Université Koffi Annan de Guinée, sous la forme d’un débat interactif rythmé par des échanges directs et des séances de questions-réponses. L’interaction entre l’auteur et le public a suscité un vif intérêt.

Présent à l’événement, Mohamed Lamine Camara, éditeur chez L’Harmattan Guinée, s’est félicité de la réussite de cette rencontre. « Mes impressions sont très bonnes et nous sommes très heureux de pouvoir présenter ce livre au public guinéen et aussi de le diffuser sur le plan international, parce que c’est un livre qui évoque une problématique majeure. Dans son traité, l’auteur invite les africains à se mobiliser et à prendre part pleinement dans ce monde. Les africains doivent pouvoir concevoir les politiques qui vont dans le sens de leur bien-être et ne pas se laisser forcément influencer par l’extérieur », a-t-il déclaré.

La salle a réuni un public diversifié composé d’étudiants, d’enseignants, de cadres et de hautes personnalités. Les discussions, jugées riches et constructives, ont témoigné d’un réel engouement autour des thèses développées dans l’ouvrage.

Prenant la parole à son tour, l’auteur est revenu sur la genèse de Pour une lucidité africaine. « C’est le fruit d’une longue réflexion et je voulais sortir un peu des carcans académiques, proposer une réflexion qui soit personnelle, une lecture d’un continent qui nous appartient et que nous devons raconter, ambitionner et projeter. Pour moi, c’était tout à fait naturel, après avoir écrit dans beaucoup de domaines, de parler de l’Afrique. En tant qu’africain, en tant que fils de l’Afrique, c’est à nous de décrire les réalités de l’Afrique mais aussi de se projeter dans les années 2050-2100 avec la puissance démographique et les responsabilités qu’il y aura à découvrir », a-t-il expliqué.

L’auteur a également justifié le format volontairement concis de l’ouvrage. « 24 chapitres et 140 pages, ce n’est pas beaucoup, mais c’est une réflexion. Ce ne sont pas des commentaires. Je pense que souvent, on a tendance à juger le contenu des ouvrages par leur volume et là, c’est une invitation à réfléchir. Chaque passage invite à davantage réfléchir et à vouloir agir, à proposer des solutions, et c’est ça le plus important », a-t-il souligné.

Au cœur de l’essai, deux notions structurantes : l’Afrique et la lucidité. Pour Galissa Hady Diallo, « la lucidité, c’est une invitation à l’action, c’est de regarder le monde tel qu’il est et arrêter de se plaindre que telle puissance nous domine, telle puissance fait ceci ou cela. Nous avons toutes les potentialités intellectuelles, ou en tout cas nous devons les fabriquer pour pouvoir affronter le monde tel qu’il est et non la façon dont on aimerait qu’il soit ».

L’ouvrage aborde sans détour plusieurs problématiques majeures, notamment la dette, l’emploi, l’immigration, la géopolitique, la géostratégie et l’exploitation des ressources minières. Sur ce dernier point, l’auteur s’inscrit en faux contre une vision fataliste : « certains essayent de nous convaincre que nos mines sont des malédictions. Moi, je pense que nos mines sont des bénédictions. Sinon, le monde ne se lèverait pas vers nous pour les avoir et les emmener vers chez eux. Notre potentiel, c’est d’essayer de trouver les moyens de les transformer sur place et d’en faire une puissance économique ».

Galissa Hady Diallo met par ailleurs en garde contre toute tentative de lecture uniforme du continent. « il n’y a pas qu’une Afrique. Vouloir unifier l’Afrique sur un seul mot, c’est un peu compliqué. C’est pour ça que je suis parti des réalités et des ambitions économiques, des challenges économiques qui sont ceux du continent africain. Aujourd’hui, quand vous voyez les jeunes africains périr dans la Méditerranée, la première question n’est pas de savoir si l’Union africaine fonctionne bien, ce qui les intéresse, c’est de savoir s’ils ont de l’emploi chez eux, s’ils sont bien formés, s’ils ont les capacités de nourrir leur famille et de se projeter dans le futur ».

Convaincu que la réponse aux défis économiques constitue le socle de toute transformation durable, l’auteur plaide pour la mise en œuvre de « politiques publiques fiables et adaptées aux réalités du continent».

Avec Pour une lucidité africaine, Galissa Hady Diallo signe un essai engagé, véritable appel à la prise de conscience, à la confiance collective et à l’action, en faveur d’une Afrique capable d’assumer pleinement son destin.