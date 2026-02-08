En prenant les rênes du ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation, Mourana Soumah a décliné les axes prioritaires de son action, résolument tournés vers des résultats concrets.

Pour le nouveau ministre, l’innovation doit dépasser le stade du discours pour produire des impacts mesurables sur l’économie nationale. « Elle ne sera pas un slogan et devra produire des valeurs ajoutées et créer des emplois, des solutions adaptées à nos réalités et une meilleure compétitivité pour notre économie », a-t-il déclaré, affichant sa volonté de faire du numérique un véritable levier de transformation économique et sociale.

Reconnaissant le retard de la Guinée par rapport à certains pays de la sous-région, Mourana Soumah estime toutefois que ce décalage peut constituer une opportunité. « Ça veut dire que nous avions des marges de progression importantes pour rattraper ce retard et ce déficit », a-t-il expliqué, plaidant pour une convergence progressive vers les standards régionaux.

Sur le plan économique, le ministre a mis en avant le rôle central des partenariats public-privé dans la mobilisation des ressources financières. « Les modes de financement innovants, bâtis sur le partenariat public-privé, seront des outils essentiels permettant d’accroître la part de l’économie numérique dans le PIB qui se situe pour la Guinée à 4,4% en 2025 avec 220 millions de dollars d’investissement », a-t-il indiqué, soulignant que ce niveau reste en deçà des performances observées dans certains pays voisins.

Comparant la situation guinéenne à celle de la sous-région, il a relevé plusieurs écarts structurels. « Cette part représente malheureusement deux fois celle du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. Ça veut dire que nous avions également une marge de progression à aller pour accroître la part de l’économie numérique dans la production intérieure brute, appelée communément PIB. Ces investissements en infrastructure et connectivité impacteront la capacité de backbone avec un taux de pénétration internet devant s’améliorer et qui est en dessous de 30% contre 32% pour le Bénin », a-t-il précisé.

L’objectif affiché est ainsi d’aligner progressivement la Guinée sur les normes communautaires. « Ça veut dire que ce sont des points de défi que nous allons essayer de faire converger vers les normes communautaires et vers les normes des pays voisins tels que le Bénin, le Sénégal, la Côte d’Ivoire. Le mobile money devrait également connaître un essor sans précédent », a-t-il annoncé.

Le développement du mobile money est perçu par le ministre comme un levier majeur d’inclusion financière. « C’est le facteur d’inclusion financière. C’est des comptes virtuels pour nos compatriotes. Il faudra développer un écosystème flexible pour que chaque compatriote ait la possibilité de déposer et d’avoir des comptes de dépôt virtuels à travers des établissements de monnaie électronique que nous appelons les EME », a-t-il expliqué.

Mourana Soumah a dressé un constat sans concession sur la faiblesse du taux d’inclusion financière en Guinée. « Et donc, le taux d’inclusion financière économique de la Guinée, qui est de 26%, est largement également en dessous du seuil moyen, j’allais dire de la moindre de la sous-région, qui est de 40 à 45%. Et donc, la Guinée, nous devons chercher 15 à 20 points de pourcentage pour rattraper les pays voisins. Ça veut dire qu’on a du challenge, on a du boulot », a-t-il conclu.

À travers ces orientations, le nouveau ministre entend faire de l’économie numérique et de l’innovation des moteurs réels de croissance et de compétitivité, dans un environnement régional de plus en plus exigeant.