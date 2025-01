Les récents résultats de l’enquête Afrobarometer sur l’“entretien routier, confiance envers le gouvernement de Transition et désir de démocratie en Guinée” mettent en lumière un paradoxe intrigant : si le développement des infrastructures routières semble renforcer légèrement la confiance envers le président de la Transition, il n’efface pas pour autant les aspirations démocratiques des citoyens.

Depuis 2021, souligne Afrobarometer, le CNRD a construit plus de 2 252 km de routes et initié d’importants projets tels que les échangeurs de KM 36 et Bambéto ou encore la réhabilitation des aérodromes de Kankan et Labé. Ces efforts expliquent que “près de quatre Guinéens sur 10 (37%) approuvent la performance du gouvernement en matière d’entretien routier”, un taux quadruplé depuis 2019.

Cependant, cette performance reste insuffisante pour répondre aux attentes globales des Guinéens. L’enquête révèle que “la majorité (55%) des Guinéens estiment que le gouvernement de la Transition n’est pas plus performant que les gouvernements civils précédents”, et que “57% jugent qu’il n’est pas proche de leurs préoccupations.”

La confiance envers le président de la Transition, bien qu’en progression parmi les citoyens satisfaits de l’entretien routier (58% contre 51% chez les insatisfaits), reste limitée dans certains groupes démographiques. Par exemple, “les jeunes de 18 à 35 ans et les citadins affichent des niveaux de confiance inférieurs à 50%.”

Sur le plan démocratique, l’enquête montre que “le soutien à la démocratie est plus marqué chez ceux satisfaits des efforts routiers (73%) que chez les insatisfaits (68%)”. Toutefois, cela n’empêche pas un constat global : “sept Guinéens sur 10 préfèrent la démocratie à toute autre forme de gouvernement”, une tendance qui s’est légèrement renforcée depuis 2022.

Bien que l’entretien des routes semble avoir un impact modéré sur la perception des citoyens, il ne constitue pas un substitut à une gouvernance globale efficace et à des institutions inclusives. “Les Guinéens ne se contentent pas d’infrastructures, ils aspirent à une gouvernance plus proche de leurs préoccupations et à des avancées démocratiques concrètes.”

Il ressort de ce sondage que si le développement des infrastructures contribue à renforcer, dans une certaine mesure, la confiance envers le président de la transition, il demeure clair toutefois que “les citoyens guinéens attendent bien plus qu’un asphalte bien entretenu : ils veulent un État performant, transparent et démocratique.”