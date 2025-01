La manifestation organisée par les Forces vives de Guinée, le lundi 6 janvier 2025, pour exiger la fin de la transition en Guinée, a fait deux victimes, dont un adolescent, à Conakry. Boubacar Biro Barry, vice-coordinateur du Forum des Forces Sociales de Guinée, s’insurge contre ces tueries.

Bien que le général Mamadi Doumbouya ait promis, lors de l’avènement du CNRD au pouvoir, qu’aucun Guinéen ne mourrait à cause de la politique, plusieurs jeunes ont perdu la vie lors des manifestations portant des revendications politiques et sociales. Biro Barry exprime son indignation et interpelle directement le président sur ces pratiques qui s’inscrivent dans les erreurs du passé.

“On ne peut pas continuer à gouverner par la force et la terreur, tout comme on ne peut pas diriger indéfiniment un peuple contre sa volonté. Voilà que les erreurs du passé sont devenues des fautes du présent qui s’amplifient de jour en jour”, a dénoncé l’activiste de la société civile, estimant que ces erreurs auraient pu être évitées.

“On aurait pu éviter ces errements si seulement le caractère sacré du serment et de la parole de soldat avait été respecté dans l’exemplarité et la vertu, ainsi que les lois de la République et les engagements solennels qui avaient été pris pour rassurer les Guinéens. Mais en vérité, ce sont des loups qui étaient habillés en peau d’agneaux, des braqueurs déguisés en libérateurs et des manipulateurs maquillés en sauveurs”, a-t-il ajouté.

Pour Biro Barry, il revient désormais au peuple de Guinée de prendre ses responsabilités.

“La fourberie étant démasquée, il nous revient, à nous, peuple conscient et résilient, d’opter en toute responsabilité pour notre liberté, dans la fraternité et la solidarité. La liberté sans laquelle il n’y a aucune dignité”, a interpellé le vice-coordinateur du FFSG.