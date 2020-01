Tounkara exclu du Slecg: “c’est une décision illégale, illégitime et anti-syndicale”

A la veille de la grève des enseignants, ce jeudi 9 janvier, le secrétaire général du Slecg a exclu 3 membres de son bureau exécutif dont le 2e secrétaire général, Oumar Tounkara en plus du porte-parole, Mohamed Bangoura et Aboubacar Sylla. Joint au téléphone, Tounkara qualifie la décision d’Aboubacar Soumah d’illégale sans importance.

Guinee360.com: Comment réagissez vous après l’annonce de votre exclusion du Slecg?

Oumar Tounkara: C’est une décision illégale, illégitime et anti-syndicale. Aboubacar Soumah n’a ni le droit, ni la qualité de m’exclure. J’ai été élu comme lui. Je reste le deuxième secrétaire général du Slecg.

Que vous reproche Aboubacar Soumah?

Il a dit qu’il est prêt pour aller à la grève. Je lui ai dit qu’on doit privilégier la négociation pour que les enfants continuent d’aller à l’école. Il s’est réuni avec 2 ou 3 personnes dans son bureau pour prendre cette décision. Cela ne me fait ni chaud, ni froid. Le slecg n’est pas une propriété à lui. On n’est pas dans une monarchie absolue de droit divin. On est dans une organisation syndicale qui s’appelle Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Ce qu’il a fait cest une violation flagrante des textes.

Que comptez vous faire pour faire-valoir vos droits?

Je ne compte rien faire. Je continuerai à exercer ma responsabilité syndicale.

Est ce que vous allez assister aux prochaines réunions?

Pourquoi pas? J’assisterai aux réunions. A la seule différence, comme il n’aime pas la vérité, c’est pour cela, parfois, je me réserve d’y aller. A notre âge là qu’on se permette de discuter chaque fois! Il veut que tout le monde lui obéisse et lui soit des beni oui-oui, des valets ou des laquets. Je n’ai pas été à l’école pour me faire représenter par un quelconque individu. Je dois dire ce que je pense autour d’un problème.

l’Etat vous a-t-il fait une proposition sur les 8 millions comme revendication de salaire?

Le président a dit qu’il va améliorer nos primes et reverser l’argent obtenu à partir du recensement sur nos salaires. Moi, je crois qu’il n’y a plus raison d’aller en grève et empêcher le droit à l’éducation aux enfants.

Avez vous échangé avec vos collègues exclus eux aussi pour “haute trahison”?

C’est Romeo, (jusque-là porte-parole du slecg), qui m’a informé de cette décision. Je ne donne pas d’importance à ça. Moi, je ne défends pas Aboubacar Soumah ou un groupe d’individus, je défends la cause des enseignants.

Les grèves du Slecg ont l’habitude de coïncider aux manifestations. Pensez-vous que celle à partir du 9 janvier est en rapport avec les manifestations projetées par le Fndc contre le 3e mandat le lundi 13 janvier prochain ?

Je ne parle pas politique. Le syndicat est apolitique. Je m’intéresse au Slecg rien qu’au Slecg.