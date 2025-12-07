Au terme d’une journée marquée par une tentative de coup d’État menée par “un groupuscule de soldats”, le président béninois Patrice Talon a pris la parole ce dimanche soir pour rassurer la population. Saluant la loyauté des forces de défense et de sécurité, il a affirmé que la mutinerie avait été « totalement maîtrisée » et promis que les auteurs de cette « aventure insensée » seront punis. Voici son discours en intégralité !

Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes,

Je m’adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd’hui des événements d’une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l’effet de s’attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l’ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d’arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils.

En pareilles circonstances, le devoir républicain m’impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l’œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J’ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l’étendue du territoire national.

Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu’à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d’éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C’est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir.

Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l’assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs.

Mes chers compatriotes, je voudrais, par la même occasion, vous remercier particulièrement, vous, de l’intérieur comme de l’extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d’encouragement, durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l’énergie nécessaire pour faire front aux nôtres du Bénin qui, nous pouvons le dire, a bien une âme.

Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité est l’ordre public, les droits de l’homme seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d’aller et de venir à toutes et à tous.

Vive la République, vive le Bénin.

Je vous remercie.