Ce dimanche matin, des militaires béninois sont apparus sur la télévision publique pour annoncer avoir « démis de ses fonctions » le président Patrice Talon, dont le mandat devait s’achever en avril prochain après dix années au pouvoir.

La Commission de la CEDEAO a réagi avec « consternation » à ces informations faisant état d’une tentative de coup d’État en République du Bénin. L’organisation régionale a fermement dénoncé cette « action anticonstitutionnelle », qu’elle qualifie de « subversion de la volonté du peuple béninois ».

La CEDEAO a appelé au respect strict de la Constitution et salué les efforts du gouvernement béninois ainsi que de l’armée républicaine pour rétablir l’ordre. Elle a par ailleurs averti qu’elle tiendrait les auteurs du putsch « individuellement et collectivement responsables » de toute perte en vies humaines ou de dommages matériels résultant de leurs actes.

L’organisation ouest-africaine a enfin réaffirmé son soutien aux autorités légitimes et au peuple béninois, précisant qu’elle se tient prête à mobiliser tous les moyens nécessaires — y compris le déploiement de sa force en attente — pour défendre la Constitution et l’intégrité territoriale du Bénin.