Dans le cadre du second tour des éliminatoires du prochain Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), le sélectionneur du Syli local a dévoilé la liste des joueurs convoqués ce samedi 7 décembre 2024.

En vue de sa double confrontation face à la Guinée-Bissau, les 20 et 28 décembre, pour le second et dernier tour des éliminatoires du prochain CHAN, le sélectionneur de l’équipe locale a communiqué sa liste de 23 joueurs. Dans cette liste de Souleymane Abedi Camara, on note la présence de trois (3) gardiens de but, huit (8) défenseurs, huit (8) milieux de terrain et quatre (4) attaquants.

Le Hafia est le club le plus représenté dans cet effectif du Syli A’ avec 8 joueurs, parmi lesquels Ousmane Dramé et Mohamed Saliou Bangoura. Le champion en titre de la Ligue 1, le Milo FC, est représenté par trois joueurs, à savoir Bourlaye Camara, Mamadou Saïdou Sow et Seydouba Bangoura.

Le Syli local recevra la Guinée-Bissau à Abidjan le 20 décembre pour le match aller, avant de se déplacer à Bissau le 28 décembre pour la manche retour. Avant cette double confrontation, l’équipe de Souleymane Abedi Camara affrontera l’équipe ivoirienne le 15 décembre prochain à Abidjan dans une rencontre amicale.

La Guinée était absente lors de la dernière édition du CHAN disputée en Algérie, après son élimination au dernier tour des qualifications contre le Sénégal (champion en titre).