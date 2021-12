Conakry, le 7 Décembre 2021 – RUSAL (code commercial à la Bourse de Hong Kong 486, à la Bourse de Moscou RUAL), l’un des plus grands producteurs mondiaux d’aluminium, annonce la remise aux responsables des sociétés Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK) et Complexe de bauxite et d’alumine Friguia (les filiales de la société Unie RUSAL) des trophées Guinea Best Company Awards pour l’année 2021.

La Compagnie des Bauxites de Kindia a été distinguée comme « l’entreprise la plus performante et la plus innovante du secteur minier guinéen en 2021 », et le Complexe bauxite-alumine de Friguia a reçu son trophée pour «la meilleure politique de la responsabilité sociétale dans l’industrie minière en Guinée en 2021 ».

Depuis 2010, le trophée Guinea Best Company Awards est décerné annuellement par le conseil d’experts Cope-Guinée (Coordination des Organisations Non Gouvernementale pour la promotion de l’excellence) à 50 entreprises de Guinée et d’Afrique de l’Ouest, qui affichent des réalisations significatives dans divers domaines de l’industrie, économie et dans la vie sociale.

Commentant la récompense des entreprises guinéennes de RUSAL par Guinea Best Company Awards, le chef de la Représentation de RUSAL en Guinée Alexandre Larionov a déclaré : « Depuis plus de 20 ans notre Société développe avec succès ses activités en Guinée, étant l’un des plus grands investisseurs étrangers non seulement dans le domaine de la production de bauxite, mais aussi dans le domaine social. Le politique social de RUSAL en Guinée est mis en œuvre à travers des dizaines de projets caritatifs visant à développer les infrastructures locales, la construction de routes, l’amélioration du système d’approvisionnement en eau, et à travers des programmes éducatifs et médicaux pour les employés et les communautés locales. Partenaire stratégique de la Guinée depuis plusieurs décennies, RUSAL entend continuer à mettre en œuvre sa politique d’entreprise socialement responsable dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique ».

RUSAL opère en République de Guinée depuis 2001, étant l’un des plus grands investisseurs étrangers dans ce pays. En Guinée, RUSAL possède la Compagnie des bauxites de Kindia (CBK), ainsi que le complexe de bauxite et d’alumine Friguia. En outre, RUSAL continue à réaliser un projet d’exploitation du plus grand gisement de bauxite dans le monde Dian-Dian dans la région de Boké. Le volume des réserves prouvées de ce gisement s’élève à 564 millions de tonnes.

Réalisant sa politique socialement responsable, RUSAL a été l’une des premières entreprises privées à aider l’Afrique en matière de la lutte contre les maladies infectieuses de masse. Ainsi, en 2015, lors de l’épidémie d’Ebola RUSAL a construit dans la région de Kindia un Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS), qui pendant la pandémie de COVID-19 reçoit des patients avec un diagnostic confirmé de coronavirus. Egalement, en juin 2020, RUSAL a réalisé un nouveau Centre médical multifonction pour le traitement de maladies infectieuses à Fria en vue de renforcer le système sanitaire guinéen. C`est le deuxième centre de santé construit par RUSAL en Guinée permettant de soigner les malades atteints de coronavirus.

De plus, en juillet 2020, RUSAL a affrété un avion-cargo humanitaire médical pour livrer en Guinée une cargaison médicale dans le cadre de son action contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en Guinée. La cargaison comprenait des dizaines de types de médicaments, ainsi que du matériel médical de pointe et des consommables pour le traitement des patients atteints d’infection de coronavirus. En novembre 2020, RUSAL a remis à la Guinée deux nouvelles ambulances dotées d’équipements de pointe, y compris des ventilateurs destinés à fournir des soins médicaux d’urgence et à assurer la réanimation des patients. Egalement, en mars 2021, RUSAL a livré à la Guinée un lot de 10 000 doses du vaccin contre COVID-19 « Spoutnik V », ainsi que des médicaments et des fournitures pour le diagnostic et le traitement de l’infection à coronavirus.

Informations sur la société

RUSAL (www.rusal.ru) est le leader mondial du secteur de l’aluminium. En 2020, la société représentait environ 5,8% de la production mondiale d’aluminium et 6,8% de la production mondiale d’alumine. RUSAL est présent dans 20 pays au monde sur les 5 continents. Les actions ordinaires de RUSAL sont négociées à la bourse de Hong Kong (code commercial 486) et à la bourse de Moscou (code commercial RUAL).