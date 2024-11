Le RPG Arc-en-ciel, ancien parti au pouvoir, a exprimé sa volonté de rencontrer la mission des Nations Unies actuellement en visite à Conakry. Malgré une certaine déception vis-à-vis de la communauté internationale, en particulier de la CEDEAO, le parti considère cette rencontre comme une opportunité pour transmettre ses préoccupations aux émissaires de l’ONU.

Cette mission des Nations Unies, envoyée à la demande des autorités guinéennes, a pour mandat d’évaluer les avancées du processus de transition politique en cours. Elle prévoit de consulter l’ensemble des parties prenantes pour obtenir une vue d’ensemble des perspectives et des attentes de chacun.

Contacté ce jeudi 7 novembre 2024 par Guinee360, Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce et membre influent du bureau politique du RPG, a confirmé la disposition de son parti à engager le dialogue avec la mission onusienne.

“Au RPG, nous sommes toujours disposés, mais nous restons déçus, surtout par la CEDEAO, qui n’a jamais souhaité rencontrer les acteurs politiques. Cependant, nos portes restent ouvertes pour la mission des Nations Unies”, a-t-il déclaré.

Marc Yombouno a également précisé que le RPG profitera de cette rencontre pour rappeler ses conditions pour participer au processus de transition. Il a notamment mentionné la libération de ses camarades incarcérés, le retour de ceux qui sont en exil, ainsi que la mise en place de mesures pour garantir la sécurité et la protection des acteurs politiques.

“Depuis plus d’un an, certains sont introuvables et nous, nous sommes menacés. Nous demanderons aussi des garanties pour un dialogue participatif et inclusif. La mission des Nations Unies doit prendre en compte ces questions”, a insisté Yombouno.