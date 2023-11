À la recherche du capitaine Moussa Dadis Camara et compagnie suite à leur évasion de la maison centrale de Conakry, les forces de défense et de sécurité ont fait des ratissages dans plusieurs quartiers de la capitale. Les citoyens des endroits touchés par cette opération ont porté des accusations sur les agents déployés sur le terrain.

Le lundi 6 novembre 2023, notre reporter a fait un tour à Samatran village relevant du Grand Conakry. Selon les informations recueillies, des tirs ont retenti dans ce quartier durant la journée du samedi.

Dans cette localité, les citoyens rencontrés par notre reporter affirment qu’il y a eu ce jour “un violent affrontement” entre les Forces de défense et quelques membres du commando qui aurait exfiltré le Capitaine Dadis et ses compagnons d’infortune.

Ces affrontements armés se sont soldés par la mort de trois assaillants postés devant une concession. Ils ont aussi causé d’importants dégâts matériels et une psychose dans la famille riveraine.

« Le matin, on était dans la cour avec les enfants, on a entendu le crépitement des armes. C’est Dieu qui nous a sauvés parce que quand tu es dans une cour fermée, tu ne peux savoir ce qui se passe dehors. Ils ont attrapé mon oncle et vandalisé toute la maison. Depuis samedi jusqu’à présent, il (son oncle, ndlr) est introuvable. Nous demandons de l’aide pour qu’on puisse le retrouver. On ne sait pas pourquoi notre maison a été vandalisée, pourtant on n’a pas de militaires dans notre famille. Notre oncle était couché dans sa chambre, ils ont défoncé la porte et l’ont fait sortir. Depuis, on ne sait plus où il est. Nous demandons aux autorités de nous ramener notre oncle et ensuite ils n’ont qu’à réparer notre maison parce qu’on ne connaît rien de cette histoire », lance Mme Kaba Fatoumata.

Faut-il rappeler que parmi les évadés trois ont été rattrapés et reconduits à la maison centrale. Le Colonel Claude Pivi qui s’est aussi évadé à cette occasion reste pour le moment introuvable. Les ratissages continuent dans les quartiers de Conakry afin de pouvoir mettre fin au cavale de l’ancien ministre de la défense au temps du CNDD.

Kouné Diallo