Les réactions se poursuivent après l’annonce par la Cour constitutionnelle de la réélection du président Alpha Condé ce samedi 07 novembre 2020.

Interrogé par notre rédaction, le ministre des Travaux publics Moustapha Naité, par ailleurs responsable adjoint en charge de la communication du directoire de campagne du RPG Arc-en-ciel, s’est avant tout incliné devant la mémoire des victimes des différentes manifestations politiques enregistrées au cours des dernières années en Guinée.

Par ailleurs, le ministre en charge des TP se réjouit de la victoire du président Alpha Condé, qui s’apprête à briguer un autre mandat de 6 ans à la tête de la Guinée.

«Tout d’abord, je voudrais m’incliner devant la mémoire de tous les fils et filles de la Guinée victimes des manifestations politiques dans notre pays. Qu’ALLAH (SWT) veille sur leurs âmes et sur leurs familles.

Ensuite, je voudrais une fois encore féliciter le peuple de Guinée pour sa maturité démocratique. En dépit de quelques cas isolés, nous avons pu passer cette grande période électorale dans le calme et dans la quiétude.

Enfin, à la suite de cette bataille démocratique, le peuple a encore une fois choisi de confier sa destinée au Pr Alpha Condé pour un nouveau mandat de 6 ans. J’en suis heureux, car je suis convaincu de la vision du Chef de l’Etat dans ce que j’appelle la « Guinée physique », celles des Infrastructures routières énergétiques, portuaires et sanitaires.», a fait savoir l’ancien ministre de la jeunesse.

Tout comme le président de la république, qui a dédié son nouveau mandat à tous les guinéens et a appelé à taire les contradictions, Moustapha Naité invite les guinéens à cultiver l’harmonie.

«Je voudrais surtout et je pense que c’est le plus important de cette journée proclamation de résultats définitifs, je voudrais donc me faire miennes la déclaration du président de la République qui dit, je cite, » C’est le moment de taire nos contradictions afin qu’ensemble, dans l’unité et la concorde, nous nous retrouvions pour faire face à l’essentiel : le développement socio-économique de la Guinée…Je réitère ma main tendue à toutes les compétences du pays, indépendamment de leur origine ou de leur appartenance politique… »

Le sentiment qui m’anime trouve totalement son fondement dans ces mots du président de la République. Nous n’avons qu’un seul pays et une seule nation, c’est la Guinée et c’est la nation guinéenne.», a t-il déclaré.