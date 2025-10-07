UBA Plc, la banque africaine d’envergure mondiale, a réaffirmé son engagement à offrir une valeur durable à long terme à ses actionnaires et parties prenantes, profitant des retombées de ses investissements solides dans des plateformes numériques performantes et de son expansion récente.

Le Directeur général du Groupe, Oliver Alawuba, qui a fait cette promesse, a souligné qu’avec son modèle d’affaires diversifié et ses investissements stratégiques dans des marchés clés en Afrique et au-delà, les investisseurs continueront de bénéficier d’importants avantages financiers et de dividendes au cours de l’exercice en cours et dans le futur.

Alawuba, qui s’exprimait lors de la conférence téléphonique à l’attention des investisseurs depuis le siège du Groupe à Lagos, mardi, après la publication des résultats semestriels arrêtés au 30 juin 2025, a expliqué que son modèle de diversification reste une stratégie de croissance clé, comme en témoigne la contribution élevée de ses filiales au cours du premier semestre.

Il a déclaré : « Comme vous le savez peut‑être déjà, UBA est présente dans 20 pays d’Afrique, dont 19 en dehors du Nigeria, et ces pays performent très bien. Dans beaucoup de ces pays, nous sommes une banque systémique significative. La contribution de notre activité africaine à notre profit avant impôts est montée à 53 %, et nous prévoyons que cela continuera de croître au cours de l’année. »

Poursuivant, il a expliqué : « Beaucoup de croissance vient d’Afrique, et nous sommes effectivement bien positionnés pour poursuivre la création de valeur. Nous voyons de nombreuses opportunités en Afrique, et je crois que nous investissons dans ces pays pour les saisir. En tant que banque proactive, nous nous sommes efforcés de nous développer solidement — en termes d’activités, de produits et de services — et aussi en termes de recrutement de talents qui soutiendront notre expansion de valeur. »

Répondant à une question d’un investisseur concernant le paiement de dividendes pour l’année complète, Alawuba a dit : « Concernant les perspectives de dividende pour le reste de l’année : nous estimons toujours que, sur la base des chiffres que nous examinons, nous serons en mesure de verser un dividende compétitif pour le reste de l’année. »

À la fin des deux premiers trimestres de l’année, les revenus bruts de UBA ont augmenté de 17,28 %, passant de 1 371 milliards de nairas en juin 2024 à 1 608 milliards sur la période étudiée. Les revenus d’intérêts ont également augmenté de 32,89 %, passant de 1 004 milliards de nairas en juin de l’année dernière à 1 334 milliards, tandis que les actifs totaux ont progressé de 9,71 %, pour atteindre 33,3 billions de nairas, contre 30,3 billions enregistrés en décembre 2024. Les dépôts totaux ont aussi bondi de 11,96 % au cours de la même période, pour s’établir à 27,6 billions, contre 24,7 billions à la fin de 2024.

Lors de l’appel, Alawuba a mis en avant les investissements continus de la banque dans la technologie et l’innovation comme des leviers critiques pour l’efficacité et la compétitivité. En s’appuyant sur les canaux et solutions numériques, UBA vise à renforcer ses sources de revenus, améliorer l’expérience client et consolider sa position de partenaire financier privilégié pour plus de 45 millions de clients à l’échelle mondiale.

Reprenant les propos d’Alawuba, Ugo Nwaghodoh, directeur exécutif en charge des finances et de la gestion des risques de UBA, a déclaré que la banque continuera de s’appuyer sur la technologie et l’innovation pour améliorer l’efficacité, développer ses revenus numériques et offrir une expérience client supérieure.

« Nos opérations diversifiées à travers l’Afrique et interconnectées restent un solide tampon face aux chocs locaux, renforçant la position de UBA comme la banque africaine globale », a souligné Nwaghodoh, précisant que la stratégie de croissance de la banque repose fermement sur la résilience, l’innovation et la création de valeur, en renforçant sa mission : autonomiser les clients, soutenir les communautés et stimuler le progrès économique à travers l’Afrique et au-delà.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés au niveau du groupe, et sert plus de 45 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains ainsi qu’au Royaume‑Uni, aux États‑Unis, en France et aux Émirats arabes unis, UBA propose des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, en favorisant l’inclusion financière et en mettant en œuvre des technologies de pointe.