Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a réagi à l’arrestation du journaliste Djiba Millimouno, interpellé à Conakry le 2 octobre 2025. Dans un message publié sur sa page Facebook, le président de l’UFDG a exprimé son indignation face à ce qu’il qualifie d’atteinte grave à la liberté de la presse.

« L’arrestation arbitraire du journaliste Djiba Millimouno m’indigne profondément. Je condamne fermement cette grave atteinte à la liberté d’expression dont la junte vient, une fois encore, de se rendre coupable », a-t-il déclaré.

Selon lui, le journaliste a été interpellé sans respect de la procédure légale. « Djiba Millimouno, jeune journaliste compétent et respecté, a été arrêté en dehors de toute procédure légale le 2 octobre 2025 à Conakry, détenu pendant quatre jours à la gendarmerie, avant d’être déféré au Tribunal de Kaloum le lundi 6 octobre », a-t-il rappelé.

Cellou Dalein Diallo accuse les autorités de la transition de chercher à museler les voix critiques. « En s’en prenant encore à un journaliste, la junte confirme son mépris pour la liberté de la presse et sa peur viscérale de la vérité. Elle cherche à faire taire toute voix dissonante et à transformer le pays en un immense camp de silence et de soumission », a-t-il dénoncé.

Le président de l’UFDG a réclamé la libération immédiate de Djiba Millimouno et de tous les détenus d’opinion. « J’exige la libération sans condition de Djiba Millimouno et de tous les prisonniers d’opinion. »