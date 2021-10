Dans sa volonté de refonder l’État guinéen, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a fait savoir que les élections qui marqueront la transition, seront organisées de la base au sommet ( Quartiers, Communes, législatives, et Présidentielle). Apparemment, cette proposition ne fait pas l’unanimité chez les leaders politiques guinéens. Au cours de leurs passages dans les « Grandes gueules », ce jeudi, trois politiques se sont exprimés sur cette question

Parmi ces leaders politiques, figure Dr Faya Millimono, Président du parti Bloc Libéral. Il a indiqué que pour une question de parcimonie dans la gestion des finances publiques dans le pays, on peut envisager « l’organisation couplée de l’ensemble des élections. Je ne crois que les Guinéens ne soient pas aussi intelligents que les libériens, d’aller dans les urnes qu’on leur dise voici où vous devez mettre votre choix pour votre Maire, voici où vous pouvez mettre pour votre Député, et voici la boîte où vous allez mettre pour le Président de la République. C’est pour qu’après ces élections, pendant 4 ans qu’on parle que de développement et non d’élections, qu’on parle de création d’emplois. Si ont les étales naturellement en 5 ans on aura tous les deux ans une élection, c’est un incendie.»

Pour sa part, le patron du PADES, Dr Ousmane KABA, estime qu’il faut éviter les erreurs du passé. Il propose qu’on respecte la logique voulue par le CNRD.

« Si on commence par les élections présidentielles, le Président une fois élu fera ce qu’il veut et finalement, il va empêcher le jeu démocratique. Il faut éviter cela. Vous vous souvenez lorsque le Président Alpha CONDÉ a été élu, il a fallu 3 ans pour qu’on organise les législatives. Je suis d’accord qu’il faut commencer à la base et finir par les élections présidentielles».

Contrairement à ses prédécesseurs, le leader de l’UFR est opposé à l’organisation des élections de la base au sommet comme mentionné dans la charte de la Transition. Sidya TOURÉ explique d’ailleurs que « ça c’est un débat que nous avons dans les partis politiques. Nous avons déposé un mémo dans lequel on estime que c’est assez long. La base, c’est-à-dire les quartiers. Moi, je m’étais opposé à ce texte là dans notre groupe parlementaire à l’Assemblée nationale (huitième législature ndlr). Parce que le fait d’élire les chefs de villages et les chefs de quartiers à partir des partis politiques, ça ne ressemble pas à une bonne chose. Donc, j’avais eu des débats houleux avec Alpha Condé pendant deux heures et demie sur cette question là. Donc, en ce qui concerne les chefs de quartiers et les chefs de villages, nous nous n’apporterons pas notre caution à ça. Pour le reste, nous en discuterons ».

Reste à savoir, quelle sera la volonté qui va s’appliquer pour le bonheur de tous les Guinéens.

Mamadou Saïdou DIALLO