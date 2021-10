Les ministères en charge de l’éducation en Guinée ont fixé les dates de l’ouverture des classes. A travers un communiqué publié ce jeudi 07 octobre 2021, les ministres en charge de l’éducation informent les parents d’élèves, enseignants, administrateurs scolaires et universitaires, encadreurs pédagogiques, les élèves et étudiants de l’administration publique et privée que la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022 est prévue comme suit:

Pour les ministères de l’éducation nationale, et de l’enseignement technique le jeudi 21 octobre 2021 sur toute l’étendue du territoire national.

Pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le lundi 1er novembre 2021.

En conséquence, les ministères invitent les structures centrales et déconcentrées à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une ouverture de classe en sécurité sur le plan du respect des gestes barrières dans un contexte marqué par le coronavirus.

Par ailleurs, les ministères condamnent l’attitude des établissements privés qui ont procédé à l’ouverture des classes avant la fixation de la date par les départements en charge de l’éducation et de la formation.