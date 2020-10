Élection Présidentielle du 18 octobre: Quel avenir pour l’école guinéenne ? Une problématique qui inquiète L’association des élèves, étudiants et diplômés pour le développement ( A.E.D Guinée ).

C’est au cours d’une conférence animée ce mercredi 7 octobre 2020 que ce mouvement a étalé ses préoccupations.

L’objectif de cette rencontre est de défendre l’intérêt moral et matériel des élèves et étudiants, faire la promotion de l’esprit de non-violence en milieu scolaire et promulguer la culture de l’excellence.

Mouloukou Souleymane Diawara président de la dite organisation donne le but de cette rencontre.

« Nous sommes là pour dire au peuple de Guinée que parmi eux, il y a 22, 78 personnes qui sont des élèves et étudiants. Et parmi ces 22,78 personnes, aujourd’hui il y a 14, 9 % du fichier électoral sont des élèves et étudiants et donc c’est quelque chose d’assez important. Il faille inéluctablement inviter tous les 12 candidats à l’élection présidentielle à tenir en compte les nombreux problèmes qu’ont ces élèves et étudiants tels que les problèmes de résidence universitaires, de restauration, de transport par bus, de bibliothèque numérique et de connexion. Donc, pour nous, il faut que cela soit au-devant de tous les programmes de gouvernance qui seront proposés par ces candidats », a t’il expliqué.

L’association des élèves, étudiants et diplômés pour le développement (A.E.D Guinée) met en garde le futur président de la Guinée afin de faire de L’éducation l’une de ses priorités.

«Nous attirons l’attention du futur président de la République afin qu’il tienne compte au système éducatif et s’il ne tient pas en compte les différents problèmes de l’éducation, nous allons multiplier des manifestations tant que nos problèmes ne seront pas résolus.

Alors s’il ne fait pas de l’éducation sa priorité, il risque de ne pas être tranquille pendant son mandat, la république nous a longtemps muselée et cette fois nous l’attendons de pied ferme. »

Pour finir, le président de A.E.D Guinée promet d’aller rencontrer les 12 candidats pour étaler les problèmes des élèves et étudiants.

«Nous allons étaler nos problèmes et aussi solliciter auprès d’eux des solutions afin qu’il y ait accalmi dans nos écoles et universités », a t’il conclut.