Interpellé sur la récurrence des attaques à main armée et des disparitions lors de la synergie de l’an 3 du CNRD, le général de brigade Amara Camara, ministre Secrétaire Général à la Présidence, a affirmé que le phénomène d’insécurité n’est pas propre à la Guinée.

En réponse aux inquiétudes concernant les disparitions des activistes Foniké Mengué et Billo Bah du FNDC, portés disparus depuis le 9 juillet 2024, le général a insisté sur le fait que la Guinée ne doit pas être perçue comme un cas isolé. “Des cas de disparitions et d’assassinats existent partout dans le monde. En termes de classement, je doute que notre pays soit le moins bien classé en matière de sécurité,” a-t-il déclaré.

Le général Amara Camara a souligné que ces incidents ne devraient pas être spécifiquement associés à la Guinée. “Je veux que la Guinée ne soit pas spécifiquement indexée : des assassinats et des disparitions, il y en a dans tous les pays du monde, au quotidien,” a-t-il affirmé.

Il a également rappelé que les Forces de défense et de sécurité (FDS) assument pleinement leur mission de protection des citoyens et de leurs biens. “Nous remplissons cette tâche chaque jour. Ce qui mérite d’être souligné, c’est notre capacité à disposer d’une armée bien équipée et formée, prête à répondre aux besoins de sécurité et de défense des intérêts vitaux du pays ainsi que de son territoire. Bien qu’il y ait des cas d’insécurité, la gendarmerie et la police travaillent activement chaque jour pour lutter contre la délinquance. Souvent, ces efforts ne sont pas largement communiqués, mais il est important de reconnaître les actions remarquables de nos forces de sécurité.”

La déclaration du général Amara Camara semble minimiser les préoccupations sécuritaires des citoyens. En relativisant les assassinats et disparitions en Guinée, en les comparant à une tendance mondiale, il semble vouloir atténuer l’ampleur du problème, affirmant que la Guinée n’est pas un cas unique. Cependant, cette approche relève d’une insensibilité face aux inquiétudes légitimes des citoyens, et dénote d’une tentative de banaliser des incidents graves.

Alors que les citoyens attendent des réponses concrètes et des assurances face à l’insécurité, ce type de discours manque de reconnaissance de l’urgence et de la gravité de la situation. Il semble déconnecté de la réalité quotidienne vécue par les Guinéens.

En période de crise sécuritaire, la population attend des mesures concrètes, des assurances et une empathie directe, plutôt que des comparaisons globales qui paraissent détachées des réalités locales.