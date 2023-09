Le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, vient de répondre au président de l’Ufdg qui, dans une interview sur TV5 Monde, a réitéré l’exclusion de l’ancien directeur de la communication du parti.

Pour Cellou Dalein, Gaoual étant exclu du parti “pour faute grave”, n’a pas à donner son avis sur le fonctionnement du parti.

«Chaque voix compte et mérite d’être entendue»”, réagit le ministre porte-parole du gouvernement qui ajoute que «L’Ufdg puise sa force dans la diversité, il est impératif de la respecter».

Poursuivant, l’ex-responsable de la cellule de communication de l’Ufdg fustige l’attitude de son ancien mentor qui, selon lui, “consacre son temps à dénoncer une prétendue campagne d’exclusion dont on se prétend victime, tout en défendant une exclusion qui serait à la fois injuste et illégale”.

«Face aux récentes déclarations de Cellou Dalein Diallo», déclare le ministre des Postes, télécommunications et de l’économie numérique, «il est impératif de réaffirmer vigoureusement les principes qui sous-tendent l’UFDG. L’exclusion d’un membre d’un parti politique est une mesure grave qui requiert une procédure claire et transparente, en accord avec les valeurs démocratiques consacrées dans les alinéas 5 et 6 de l’article 54 de nos textes fondateurs. Je tiens à rappeler que l’UFDG, en tant que parti démocratique, doit garantir que ses décisions sont prises de manière équitable et respectueuse».

En ce qui concerne le congrès, Gaoual juge «inadmissible d’utiliser des circonstances exceptionnelles comme prétexte pour retarder un processus essentiel à la vie du parti. Il est impératif de respecter les échéances fixées par les statuts et de réaffirmer notre engagement en faveur de la démocratie.»