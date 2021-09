Au moins cinq gardes liés à la présidence ont péri dans l’assaut du dimanche 05 septembre 2021 qui a permis d’arrêter l’ex président guinéen Alpha Condé. Parmi eux, il y a Abdoulaye Baldé, originaire de Labé Companya (Samakoun).

La famille d’Abdoulaye Baldé que nous avons rencontrée ce matin du mardi 07 septembre était inconsolable. «Mon fils est mort. Je demande pardon à tous ceux qu’il a fait du mal », pouvait-on à peine entendre de la voix de sa mère, Hawaou Baldé.

Mamadou Saliou Baldé est le petit frère du défunt. Il donne des détails sur les circonstances dont la famille a appris la mauvaise nouvelle: « Dès qu’on a appris ce qui se passait à Conakry on s’est directement mis à l’apeller et l’écrire mais aucune réponse. Hier lundi on a appris qu’il a été tué lorsque mes frères qui sont dans la capitale se sont rendus à la morgue et qu’ils ont vu son corps. Et on souhaite récupérer le corps afin de l’inhumer dans les règles de l’islam ».

Abdoulaye Baldé était âgé de 37 ans, marié et père de deux enfants.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinee360 à Labé