Après une longue période d’hésitation, l’Union des forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a finalement décidé de participer à l’élection présidentielle du 18 octobre.

Le parti a organisé l’investiture de son candidat, dimanche à son siège à la minière dans la commune de Dixinn.

Et sans surprise, c’est le président du parti, Cellou Dalein Diallo, qui a été investi candidat pour représenter les couleurs du parti à cette élection.

Depuis, les réactions fusent de partout au sein des états-majors des partis politiques.

Joint au téléphone par notre rédaction ce lundi 08 septembre 2020, Bah Oury dit n’avoir aucune réaction sur cette actualité.

«Non! Non! Je n’ai aucun commentaire à faire sur ça», a lâché l’ancien vice-président de l’UFDG au bout du fil.

« Si vous avez d’autres questions par rapport à l’actualité d’accord, si non je ne commente pas la décision d’un autre parti politique », a insisté le président de l’UDRG

Dans son discours d’investiture, Cellou Dalein Diallo, a tendu la main aux partis politiques de l’opposition pour aller à un front commun pour battre Alpha Condé, le candidat de la mouvance présidentielle aux urnes le 18 octobre.

Bah Oury s’insurge contre la démarche de ces partis politiques membres du FNDC, qui ont décidé d’aller à cette élection.

«Je pense que valablement et humainement, on ne peut pas rester à la tête des cortèges pendant des années, voir des enfants mourir alors que la cause qu’on défend on a été le porte-parole de cette cause, et demain changer de direction et dire qu’on veut aller pour dire qu’on veut combattre M. Alpha Condé dans les urnes dans une élection qui dors et déjà est ficelé de bout en bout par le pouvoir », a laissé entendre l’opposant