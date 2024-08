Lors de la plénière consacrée à l’examen et à l’adoption du volet recettes de la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2024, Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition (CNT), a abordé la question cruciale de l’électricité en Guinée.

Devant les membres du CNT et du gouvernement, Dr Dansa Kourouma a souligné que la problématique de l’électricité ne se résume pas seulement à un manque d’approvisionnement, mais qu’elle relève également d’une question de gouvernance. Il a affirmé : « S’il y a une question sur laquelle vous ne pouvez pas convaincre le Guinéen aujourd’hui, c’est celle de l’EDG. L’EDG n’est pas seulement une question d’électricité, c’est une question de gouvernance en Guinée. Il est essentiel de nous attaquer courageusement à ce problème. Le conseil d’administration de l’EDG et sa direction générale doivent rendre des comptes. Le système doit être transparent. »

Dr Dansa a également insisté sur l’importance vitale de l’électricité, déclarant : « L’électricité est une question de vie ou de mort, et malheureusement, il y a souvent des morts en raison des incendies, des manifestations et des perturbations qui en découlent. Si l’EDG consomme environ 99 % des recettes minières, il vaut mieux céder nos mines à l’EDG pour qu’il nous fournisse de l’électricité sans avoir recours à des contrats. La gestion de l’EDG est l’un des problèmes les plus graves de la Guinée aujourd’hui. »

Cette prise de position reflète les préoccupations des membres du CNT et de nombreux cadres de l’administration, qui appellent à des réformes urgentes et à une transparence accrue dans la gestion de l’EDG.