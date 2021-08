Cliquez ici pour écouter l'article

Ils sont une cinquantaine d’étudiants de la 5ème promotion du département Pharmacie de l’Université Kofi Annan de Guinée (UKAG), à bénéficier d’une formation sur la “Gestion de la chaîne d’approvisionnement des produits de santé”, sur initiative du ministère de la Santé avec l’appui de l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

Ces étudiants ont appris les notions de gestion du stock, la vérification de la qualité des produits de santé et le fonctionnement du système de santé en ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement des produits de santé. L’objectif est d’avoir une panoplie de pharmaciens gestionnaires pour améliorer la chaîne d’approvisionnement des médicaments sur le territoire guinéen.

«Former ceux qui doivent gérer cette chaîne d’approvisionnement à la base est une priorité pour le ministère de la Santé. Bien que la formation incombe à un autre ministère, mais nous voulons participer à la formation à la base, pour que les futurs pharmaciens qui viendront pour gérer cette chaîne, aient le B-a Ba de la gestion de la chaîne d’approvisionnement», a exprimé Dr N’Faly Condé, pharmacien à la Direction nationale de la pharmacie et du médicament, représentant du ministère de la Santé.

Il est question d’introduire ce module dans la formation des futurs pharmaciens. «Normalement les programmes d’enseignement supérieur tiennent compte des besoins de la population, du besoin des autorités politiques et aussi de l’évolution de la science. C’est ce qui fait que, lorsque le projet nous a été proposé, nous l’avons accueilli avec joie», s’est réjoui le docteur Lansana Madi Camara, doyen de la faculté des Sciences et techniques de la santé de l’Université Kofi Annan de Guinée.

«En acceptant ce projet, nous nous attendons à une meilleure qualification des participants, parce que la gestion des produits de la santé est très importante pour les futurs pharmaciens. Ceci est un module qu’ils doivent vraiment maîtriser et connaître en profondeur, parce que c’est leur matériel de travail : le médicament, le sang et toute la chaîne d’approvisionnement, de la production à l’élimination. Nous pensons qu’avec l’enthousiasme que nous avons vu avec les étudiants, cette formation leur servira et elle servira surtout la population guinéenne», ajoute-t-il.

Les séances des formations se sont déroulées durant une semaine. Elle a été clôturée par la remise des attestations. Hadja Fatoumata Souaré témoigne que les modules dispensés ont été de qualité: «Nous avons eu des formateurs qui étaient très motivés. Nous avons aussi travaillé, sachant que c’était une formation nécessaire pour notre profession plus tard. Nous sollicitons, aux initiateurs de ce projet, de redoubler encore d’efforts pour que cela soit une pérennité et que chaque année, des jeunes étudiants et des professionnels même de la pharmacie puissent bénéficier de cette formation.»

L’étudiante en thèse à l’Université Kofi Annan de Guinée affirme que recevoir ce satisfecit lui donne un grand espoir. Car, à travers cette reconnaissance, elle pourra avoir son compte dans le domaine de la santé publique, qu’elle admire.