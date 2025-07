Le débat autour d’une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle continue d’animer la scène sociopolitique guinéenne.

Alors que le principal concerné reste silencieux sur ses intentions, plusieurs voix dans son entourage l’encouragent à se lancer dans la course.

Interrogé à ce sujet lors d’un entretien accordé à France 24 ce mercredi, le porte-parole du gouvernement de transition, Ousmane Gaoual Diallo, a renvoyé la décision finale au chef de l’État lui-même.

“Au final, la réponse lui reviendra. C’est lui qui décidera”, a-t-il déclaré, avant d’exposer les arguments qui, selon lui, militent en faveur d’une candidature.

“Mais compte tenu du dynamisme qu’il a fait dans notre pays, de l’action, du développement qu’ils ont posé, des actes qui, tous les jours, les Guinéens voient où notre pays était et comment il évolue aujourd’hui”, a-t-il ajouté, estimant que “beaucoup de nos concitoyens souhaiteraient que le travail qu’il a entamé soit poursuivi et amplifié”.

C’est justement dans ce sens que le ministre Ousmane Gaoual Diallo dit souhaiter une candidature du président de la transition.

“Maintenant, en dernier ressort, c’est lui qui décidera. Mais s’il écoutait la volonté populaire qui de plus en plus grandit, oui, le président Mamadi Doumbouya devrait être un candidat soutenu parce qu’il suscite cet espoir-là, qui règle plusieurs clivages qui enveniment notre société — tribaux, des problèmes de corruption qui sont au cœur de sa lutte aujourd’hui — et de gouvernance, avec tout ce qu’on a pu faire en trois ans pour manquer à notre pays”, a-t-il martelé