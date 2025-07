Fidèle à son engagement pour l’éducation et l’inclusion numérique en Guinée, MouNa Group Technology a remis ce weekend un important lot d’ordinateurs portables aux futurs étudiants des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) de Dalaba. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme Simandou Académy, lancé le 4 février 2025, visant à distribuer 1 000 ordinateurs aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur à travers le pays.

Après une première phase réussie à Conakry, MouNa Group Technology étend son action à l’intérieur de la Guinée pour garantir un accès équitable aux ressources numériques. La cérémonie de remise à Dalaba, coïncidant avec l’ouverture officielle des CPGE, a été marquée par la présence d’une délégation de la Direction Générale de MouNa, qui a officiellement remis les ordinateurs au Ministre de l’Enseignement Supérieur.

« Nous croyons fermement que le numérique est un levier essentiel de réussite académique et professionnelle. En dotant les étudiants de ces outils, nous participons à la construction d’une jeunesse guinéenne compétente, connectée et tournée vers l’avenir », a déclaré le Directeur Communication, Relations Publiques et Clientèle de MouNa Group Technology.

Cette action illustre l’engagement continu de MouNa Group Technology à investir dans la jeunesse guinéenne, en favorisant un accès simplifié aux technologies de l’information et de la communication, essentielles dans un monde en pleine transformation digitale. Dans les semaines à venir, l’entreprise prévoit de poursuivre la distribution d’ordinateurs dans d’autres universités du pays, renforçant ainsi son impact sur l’éducation et l’inclusion numérique en Guinée.