L’Ambassade des États-Unis à Conakry s’est prononcée sur l’arrestation des leaders politiques, à travers une déclaration en date du 6 Juillet 2022. Dans cette note, elle a exprimé le respect du droit à la liberté d’expression et celui de la procédure régulière dans le cadre de l’interpellation ‘’pour maintenir la paix et défendre les valeurs démocratiques’’.

«L’Ambassade des États-Unis à Conakry suit de près les arrestations de personnalités politiques en Guinée au cours des derniers mois. Le droit à la liberté d’expression et à une procédure régulière est primordial pour maintenir la paix et défendre les valeurs démocratiques», a-t-on rappelé dans la déclaration.

Par ailleurs, l’Ambassade des États-Unis en Guinée a exhorté les autorités de la transition et les acteurs sociologiques à trouver pacifiquement un terrain de leurs divergences : «Les États-Unis exhortent le gouvernement guinéen et les acteurs sociopolitiques à trouver un terrain d’entente pacifique pour une collaboration continue et un dialogue ouvert.»

Les États-Unis ont également demandé que les détenus soient équitablement traités tout en bénéficiant d’une procédure régulière dans le cadre du processus judiciaire transparent : «Nous demandons au gouvernement guinéen de veiller à ce que les détenus soient traités équitablement et bénéficient d’une procédure régulière par le biais d’un processus judiciaire transparent.»

Cette déclaration voit jour, 72 heures après l’arrestation musclée des responsables du FNDC poursuivi pour ‘’injures publiques et outrages aux magistrats…’’, par le parquet général.

Djély Mamadou Kouyaté