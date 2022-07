Les responsables du FNDC poursuivis pour injures publiques et outrage à magistrat passeront leur première nuit à la maison centrale après deux nuits à la Direction centrale de la police judiciaire. A travers un communiqué publié ce jeudi 7 juillet 2022, le parquet du Tribunal de Première Instance de Dixinn a apporté des éclaircissements sur l’interpellation de Foniké Menguè, Djanii Alfa et Billo Bah.

Dans ce communiqué, le procureur de la République près le TPI de Dixinn qui se dit surpris, dément avoir signé une réquisition aux fins de poursuite judiciaire contre ces leaders du FNDC dont l’arrestation continue à faire des débats dans la cité. Le parquet dirigé par Algassimou Diallo dit être « surpris et outré d’apprendre par un communiqué du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile lu à la télévision nationale le 06 Juillet 2022 que l’interpellation des susnommés aurait été faite sur la base d’une réquisition signée du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dixinn. Ceci n’est pas conforme à la réalité et ne reflète pas les pratiques de mon Parquet » mentionne le communiqué.

Ci-dessous, le communiqué :