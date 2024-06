La direction générale de UBA Guinée, par l’intermédiaire de sa Fondation, a généreusement offert plus de 600 livres au Lycée Collège Sonfonia, situé dans la commune du même nom. Ce geste s’inscrit dans la continuité de la responsabilité sociale que s’impose UBA Guinée.

UBA est une institution bancaire panafricaine présente en Guinée depuis plus d’une dizaine d’années. Elle organise chaque année des concours de dissertation et fait des dons en faveur de l’école guinéenne. Ceci vise non seulement à créer de l’émulation entre les élèves mais aussi à accompagner le système éducatif guinéen dans sa quête d’excellence.

Antoine Chérif, directeur général de UBA Guinée, a expliqué cette initiative en ces termes : “Nous avons une fondation à travers laquelle nous apportons de l’aide aux élèves et étudiants. Certains parmi vous ont participé au concours de dissertation que nous organisons. Nous continuons dans cette lancée pour vous encourager à lire et à vous cultiver.”

Cette année, le Lycée collège Sonfonia, un établissement qui regroupe près de 1500 élèves a bénéficié d’un lot important de matériel didactique. M. Chérif a souligné l’importance de cette donation : “Pour soutenir votre établissement, la direction générale de UBA Guinée à travers sa fondation met à votre disposition plus de 600 livres que vous allez utiliser pendant les vacances. C’est aussi le mois de juin, le mois de l’Enfance, nous ne pouvions pas être en marge. C’est pour cette raison que nous sommes là pour vous dire pendant les vacances ne restez pas seulement devant les télévisions. Prenez le temps d’apprendre quelque chose qui vous fera avancer… J’espère que ces livres seront un appui pour vous dans votre apprentissage.”

Monsieur Abdoulaye Fatoumata Traoré, proviseur du Lycée-Collège de Sonfonia, a exprimé sa gratitude au généreux donateur : “Nous vous témoignons notre satisfaction au nom de tous nos élèves pour la réception de ces livres et pour la réception de notre établissement au sein de votre institution bancaire. Merci de continuer à nous appuyer dans notre mission commune d’encadrement des élèves.”