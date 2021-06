Dans un communiqué publié ce dimanche 06 juin 2021, les autorités marocaines ont annoncé la reprise des vols aériens en provenance et à destination de plusieurs pays dont la Guinée, à compter du mardi 15 juin prochain.

Cette décision est faite sur la base des indicateurs positifs de la situation épidémiologique dans le royaume du Maroc et la baisse du nombre des cas d’infections au nouveau Coronavirus et l’élargissement de la campagne de vaccination dans ce pays.

Aussi, les autorités dans le même communiqué disent avoir pris progressivement des nouvelles mesures afin d’assouplir les instructions sur le déplacement des voyageurs désirant d’accéder au territoire marocain.

«Vu que l’espace aérien du royaume est toujours fermé, ces vols s’effectueront dans le cadre d’autorisation exceptionnelle. Et cette opération se déroulera selon une approche qui aille en ouverture progressive, tenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique nationale et internationale et préservation des acquis par notre pays pour endiguer la propagation du virus», peut-on lire dans le communiqué

Dans cet état de fait, explique plus loin le courrier, il a été procédé à la classification des pays en deux listes, conformément aux recommandations faites par le ministre de la santé Marocain, et sur la base des données publiées par l’organisation mondiale de la santé (OMS).

Il s’agit de la liste A qui comprend tous les pays ayant des indicateurs positifs en ce qui concerne le contrôle de la situation épidémiologique particulièrement la propagation des variantes du virus.

Et la liste B qui, à son tour, est une liste restrictive de l’ensemble des pays non concernés par les mesures d’allègement annoncées dans le contenu de la liste A, qui connaissent des variantes et qui ne disposent pas des statistiques précises sur la situation épidémiologique de la maladie.

«Les voyageurs en provenance de ces pays doivent obtenir des autorisations exceptionnelles avant de voyager, présenter des test PCR négatif de 48 heures de la date d’entrée du territoire national, puis se soumettre à un isolement de 10 jours», ajoute le communiqué

Les listes A et B seront publiées sur les sites électronique des ministères en charge des affaires étrangères, de la santé et du tourisme de manière régulière et seront actualisées au moins deux fois dans le mois et en fonction des besoins.