Laye Sékou Condé et son complice infirmier ont été présentés à la presse ce lundi 07 juin 2021, par la Direction générale de l’office de la protection du genre de l’enfance et des mœurs (OPROGEM).

«Nous avons reçu un appel sous anonymat le vendredi passé, qui nous a donné des informations liées à un cas d’inceste qui se serait passé dans leur quartier à Kipé. Nous nous sommes aussitôt rendus sur les lieux le lundi matin, pour inviter la personne qui nous a donné l’information. De son audition, nous avons pu faire venir la victime. Et de l’audition de cette dernière, nous avons eu plus de détails sur ce cas d’inceste…», a expliqué le commissaire Ibrahima Rifak, chef de département protection genre et enfance à l’Oprogem.

De cette audition, un complice de l’accusé a été aussi identifié. Il s’agit de Lansana Touré, un infirmier, qui aurait facilité l’avortement de la fille de 15 ans.

«C’est la fille à un grand frère de la famille élargie. Elle est avec moi depuis qu’elle avait 8 ans. Mais si elle n’avait pas grandi avec moi, je pouvais l’épouser. Mais quand quelqu’un grandit avec toi, il est devenu ton enfant. Sa mère m’a dit de prendre soin d’elle. Quand un petit l’a enceinté, je suis allé la faire avorter pour ne pas que sa mère le sache. Après cet acte, c’est quelqu’un avec lequel je me suis querellé dans le quartier qui a montré la fille et il m’a mis dans ce problème. Ils disent que c’est moi qui l’ait enceintée. Mais ce n’est pas moi. Dieu connaît la vérité(…)», a expliqué l’accusé.

Par ailleurs, il a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles de façon répétée avec“sa fille”.

«Ce n’est pas un viol. Ce que la fille dit ici, qu’il y a deux ans que nous entretenons des relations charnelles, vous savez que ce qui dure pendant deux ans, ce n’est plus du viol. Ce que la fille dit n’est pas vrai», a-t-il ajouté.

«Un jour, lorsque j’étais de garde, monsieur Sékou Laye Condé était venu avec sa fille me voir. Il m’a expliqué son problème. Il a dit qu’ils sont venus pour interrompre la grossesse. Et de les aider. Donc, je lui ait dit de venir avec sa fille. Quand la fille est venue, je lui ait demandé est-ce-qu’elle est d’accord avec ce que son père a dit ? Elle a dit oui! J’ai refusé ce jour. Je leur ai dit de repartir à la maison. Il sont revenus encore me voir. Je leur ait demandé la somme d’un million ce jour. Il a dit qu’il ne peut pas payer un million, juste 500 mille. La fille même a plaidé. Donc j’ai fait l’acte», a raconté l’infirmier.