Depuis la sortie de l’artiste franco guinéen, Alpha Diallo, sur France 2, les réactions fusent de partout. Suite à cette vague d’indignation, Black M décide de prendre de la hauteur en présentant ses excuses aux Guinéens.

L’artiste franco-guinéen a dans sa sortie médiatique indiqué que son pays d’origine, la Guinée, est «extrêmement pauvre d’Afrique de l’Ouest», déplorant du fait qu’en 2023 la République de Guinée ne figure encore dans la zone franc CFA. Ces propos ont été jugé “ injuste” par certains Guinéens, d’autres par contre estiment que le rappeur n’a pas tort.

« Ce que Black M a dit, il a très bien fait en GUINÉE qui est riche qui mange 4 fois par jours il dit que la Guinée est un pays pauvre celui qui est fâcher faut être riche aussi BLACK M tewi pass», écrit Gnelloy.

«Black M je me demande t’avais pris quoi quand tu faisais cette vidéo n’importe quoi pour être riche il faut forcément le Franc CFA? J’espère que tu ne viendra plus faire un concert en Guinée parce que Chez Nous ont consomme franc guinéenne c’est vraiment une honte pour toi t’es libre de t’installer là où tu veux hein ont s’en fou mais allez jusqu’à dire que jusqu’en 2023 la Guinée n’a pas de Franc CEFA, Ahh koto Alpha c’est ton esprit qui est pauvre», déclare AHD.

Suite à ces publications, l’auteur de l’album “les yeux plus gros que le monde” a jugé nécessaire de présenter ses excuses. Dans un autre post sur Instagram, il dit ceci: «Dénigrer la Guinée, équivaut pour moi à dénigrer mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, mon histoire. J’ai la chance inestimable de me rendre en Guinée Conakry depuis ma plus tendre enfance. Mes parents ont mis un point d’honneur à nous transmettre mes frères & sœurs et moi le maximum de notre culture, je ne peux même pas exprimer avec des mots la richesse des apprentissages que j’en ai tiré. Je ne pourrais jamais dire ni même penser du mal de mon pays d’origine. Je présente mes excuses à toutes celles & ceux qui se sont sentis offensés par mes propos maladroits dans l’interview de Julia Martin sur France TV. Wontanara Paix sur vous, et bon ramadan».