Lors du Conseil des ministres tenu ce jeudi 6 avril 2023, le Premier ministre, Dr Bernard Goumou a dénoncé les ordonnances fantaisistes dans les structures sanitaires du pays. Par la même occasion, il a fait des exigences à certains ministres.

En Guinée, une fois à l’hôpital, il n’est pas rare de se retrouver avec 5 à 7 médicaments pour une maladie ou qu’on vous prescrive une perfusion, même pour des maux de tête. Des produits pharmaceutiques souvent vendus dans des pharmacies appartenant aux médecins à des prix très élevés. Aujourd’hui, c’est au tour du chef de gouvernement d’en faire remarquer.

« Le Premier ministre a attiré l’attention des membres du Gouvernement sur la qualité des services qui sont offerts, notamment dans les structures hospitalières. Il soutiendra qu’il y a trop souvent des ordonnances fantaisistes qui donnent lieu à des paiements très élevés de médicament qui ne sont souvent pas adaptés aux soins des patients », rapporte le porte-parole du gouvernement.

L’incompétence des médecins ?

Il souligne que le CNRD a fait des efforts pour l’installation des équipements de pointe dans certaines structures de santé comme Donka. Malheureusement, l’expertise locale fait souvent défaut tant à Conakry qu’à l’intérieur du Pays.

Pour apporter une solution à cette situation, le Premier ministre instruit aux ministres en charge de la Santé, des Affaires étrangères et de l’Enseignement supérieur de mettre en place un programme spécifique, pour relever non seulement le niveau du personnel de santé et de doter les structures en équipements adaptés et conventionnés.

Les ministres Mamadou Pété Diallo, Dr Diaka Sidibé et Morissanda Kouyaté ont deux semaines pour présenter le projet y afférent.