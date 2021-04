À l’occasion d’un point de presse organisé ce mercredi 07 avril 2021, l’ONG de défense des droits humains Amnesty International Guinée a publié son rapport annuel 2020-2021, sur la situation des droits humains dans le monde notamment la Guinée.

Ce rapport qui concerne 149 pays et territoires à travers le monde, évoque les différentes violations des droits humains.

Sur le cas spécifique de la Guinée, 7 thématiques ont été abordées dans ce document notamment les homicides illégaux, les arrestations et détentions arbitraires, la torture et autres mauvais traitements, la liberté de réunion et d’expression, l’impunité et le droit à la santé.

Rapport annuel d’Amnesty International sur la Guinée