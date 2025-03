La cérémonie de la pose de la première pierre du futur siège d’Ecobank Guinée a eu lieu ce vendredi 7 mars 2025, au centre directionnel de Koloma, dans la commune de Ratoma. L’événement s’est déroulé en présence du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Mory Condé, du ministre du Plan et de la Coopération Internationale, Ismael Nabé, du gouverneur de la Banque centrale, ainsi que des responsables d’Ecobank Guinée. Ce projet ambitieux s’étend sur un terrain de 6 000 m², situé entre l’ambassade des États-Unis et la future ambassade de Turquie, sur le plateau de Koloma.

Le futur bâtiment, qui s’élèvera sur cinq étages, a été conçu autour de deux inspirations symboliques fortes : le djembé, représentant la culture ouest-africaine, et la torche, en écho aux ambitions d’Ecobank de guider le secteur bancaire guinéen. En plus des bureaux, le futur siège offrira des espaces de bien-être pour le personnel, incluant une salle de fitness, un lieu de culte, une cantine, une infirmerie et une salle de conférence. L’objectif est de créer un environnement de travail agréable et inspirant pour les 300 employés d’Ecobank Guinée.

Dans son discours, Diawadou Bah, directeur général d’Ecobank Guinée, a exprimé sa satisfaction quant aux réalisations de la banque au cours des 25 dernières années, soulignant que la pose de la première pierre du futur siège marque un moment clé dans l’histoire de l’institution. “Cet édifice symbolise notre engagement indéfectible envers notre pays, ainsi que notre volonté de contribuer de manière significative à son développement économique et social “, a-t-il déclaré.

Il a rappelé qu’avec l’ouverture d’Ecobank en Guinée, la banque a élargi son réseau, introduit des innovations technologiques et renforcé ses partenariats pour offrir des services bancaires de qualité. Selon lui, ce futur siège incarnera les valeurs d’excellence, d’innovation et de responsabilité d’Ecobank, tout en étant un modèle de durabilité et d’efficacité énergétique.

Diawadou Bah a également souligné que la construction de ce siège aura un impact positif sur le développement du centre directionnel de Koloma, en créant des emplois pendant la phase de construction et après l’achèvement du bâtiment. “Nous nous engageons aussi à soutenir des initiatives sociales et éducatives pour contribuer au bien-être de la communauté. La pose de cette première pierre symbolise notre engagement renouvelé envers la Guinée”, a-t-il ajouté.

De son côté, Karamo Kaba, gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), a salué cette étape importante pour Ecobank Guinée, mais aussi pour le secteur bancaire guinéen. “Ce nouveau siège est bien plus qu’un simple bâtiment. Il représente un symbole de modernité, de stabilité et d’innovation dans le secteur bancaire guinéen”, a-t-il souligné, rappelant qu’Ecobank, en tant que groupe panafricain, incarne l’esprit d’intégration et de coopération régionale, et que son engagement en Guinée témoigne de la confiance accordée à l’économie guinéenne.

Il a également évoqué les efforts de la Banque centrale pour renforcer le système bancaire et a encouragé les autres banques à investir dans des projets similaires, contribuant ainsi au développement de l’économie nationale.

Le ministre Mory Condé a, quant à lui, insisté sur l’importance de projets comme celui-ci pour le développement de la Guinée. “La construction d’édifices modernes comme ce siège social d’Ecobank est un élément clé de la vision et du programme de refondation de notre pays”, a-t-il expliqué.

Il a souligné que ce projet s’inscrit parfaitement dans la dynamique de développement du site de Koloma, qui abritera prochainement la cité administrative, plusieurs ambassades, l’Assemblée nationale, ainsi que d’autres sièges sociaux d’entreprises et d’institutions financières. Le ministre Mory Condé a également encouragé les autres banques n’ayant pas encore lancé la construction de leurs sièges sociaux à emboîter le pas d’Ecobank.

Pour lui, la construction de ce siège à Koloma est un choix stratégique pour Ecobank et un symbole fort de son engagement à long terme en Guinée, dans le cadre d’une transformation institutionnelle et d’une modernisation du pays. “Construire vos sièges, c’est poser les fondations d’un avenir prospère, en bâtissant la confiance, la rigueur et l’innovation”, a affirmé le ministre.