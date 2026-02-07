Le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) tiendra son congrès national les 2 et 3 avril 2026 à son siège national de Nongo, dans la commune de Lambanyi, à Conakry. L’annonce a été faite ce samedi 7 février, à l’issue de l’assemblée générale hebdomadaire du parti.

Présent à cette rencontre, le secrétaire général du MoDeL, Mamadou Kenda Sow, a présenté les grandes orientations de ce rendez-vous politique, qualifié d’étape majeure de la vie du parti. Selon lui, plusieurs questions organisationnelles et statutaires ont déjà fait l’objet de larges discussions au sein des différentes structures du MoDeL.

Parmi les points abordés figurent notamment les conditions d’éligibilité aux instances dirigeantes, la répartition du nombre de congressistes par fédération, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à Conakry, ainsi que la participation des fédérations de l’international. « Nous avons échangé sur plusieurs questions essentielles liées à l’organisation du congrès, notamment les conditions d’éligibilité, le nombre de congressistes par fédération de l’intérieur du pays, y compris Conakry, ainsi que la participation des fédérations de l’international », a indiqué Mamadou Kenda Sow.

Au-delà des aspects statutaires, le secrétaire général a également insisté sur les défis logistiques liés à l’organisation d’un congrès de cette envergure, notamment la prise en charge des délégués venant de l’intérieur du pays, tant sur le plan du transport que de l’hébergement. « Si, par exemple, deux congressistes doivent être désignés par fédération, nous avons réfléchi aux modalités de leur prise en charge. Cela implique nécessairement des questions de transport et de logement, compte tenu du nombre important de participants attendus », a-t-il précisé.

Par ailleurs, certaines fédérations ont signalé des difficultés liées à l’obtention des cartes de membres, documents exigés pour le dépôt des candidatures aux postes électifs. Une situation que la direction du parti assure être en voie de règlement. « Des dispositions ont été prises pour la fabrication et l’édition des cartes physiques, notamment les CDP et SDN, afin qu’elles soient mises à la disposition des structures concernées. Cette question est désormais réglée », a rassuré Mamadou Kenda Sow.

S’agissant de la configuration du bureau exécutif national, le secrétaire général a indiqué qu’il comprend 22 postes, avec quelques ajustements récents, consécutifs aux recommandations formulées par certaines fédérations de l’international.