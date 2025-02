Le Quai d’Orsay a exprimé son soutien ferme à la Cour pénale internationale (CPI) après les sanctions imposées par le président américain, Donald Trump, contre son personnel. Le ministère français des Affaires étrangères a réaffirmé son engagement en faveur de l’indépendance de la CPI.

Dans son décret, Donald Trump dénonce les actions récentes de la CPI, qu’il qualifie de “dangereux précédent”, arguant qu’elles exposent les Américains au “harcèlement, aux abus et à une éventuelle arrestation”.

Le président américain estime également que ces actions “menacent la souveraineté des États-Unis” et “sapent la sécurité nationale ainsi que la politique étrangère des États-Unis et de leurs alliés”.

Lors d’un point de presse, ce vendredi 7 février 2025, le porte-parole du Quai d’Orsay, Christophe Lemoine, a déclaré : “En réponse aux menaces de sanctions de la nouvelle administration américaine à l’encontre de la CPI, nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la Cour pénale internationale et à son personnel, dont le rôle est crucial dans la lutte contre l’impunité. Cette position est constante de notre part, en particulier en lien avec nos partenaires européens et les autres parties au Statut de Rome. Nous continuerons à mobiliser nos efforts pour garantir que la CPI puisse accomplir sa mission de manière indépendante et impartiale.”

Ce soutien vient conforter la position de la CPI qui s’engage à continuer de rendre justice, en redonnant espoir à des millions de victimes innocentes à travers le monde, dans toutes les situations dont elle est saisie.