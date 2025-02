Avant le sommet prévu en Tanzanie, ce vendredi 7 février 2025, réunissant les dirigeants de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) pour discuter de la crise dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), le secrétaire général de l’ONU a adressé ses condoléances aux victimes des récents affrontements, y compris les Casques bleus.

Antonio Guterres a manifesté sa solidarité envers le peuple congolais, une nouvelle fois pris dans un cycle de violences apparemment interminables. Il lance un appel à la paix depuis New York, en exhortant les combattants du M23 et leurs soutiens, notamment les forces rwandaises, à déposer les armes.

“Une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU est en cours de négociation à New York, mais elle est actuellement freinée par des divisions entre trois membres africains du Conseil – l’Algérie, la Somalie et la Sierra Leone”, rapporte Rfi.

“Nous sommes à un moment décisif, il est impératif de s’unir pour la paix”, a déclaré Antonio Guterres face à la presse.

Avant de participer la semaine prochaine à une réunion de l’Union africaine à Addis-Abeba sur cette crise, le secrétaire général de l’ONU a répété son appel à l’arrêt des violences. “Mon message est clair : faites taire les armes, stoppez l’escalade. Respectez la souveraineté et l’intégrité territoriale de la RDC. Il n’y a pas de solution militaire”, a-t-il affirmé, soulignant la nécessité de respecter le droit international des droits de l’homme et le droit humanitaire.

Le secrétaire général de l’ONU a également appelé les signataires de l’Accord-cadre de paix pour la RDC et la région à honorer leurs engagements, soulignant que l’heure était venue pour la médiation et la fin de cette crise. “Il est temps de mettre fin à cette crise. Les enjeux sont trop élevés, et il est crucial que toutes les parties prenantes jouent un rôle constructif.”