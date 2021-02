La Guinée a célébré ce samedi 6 février 2021, la journée mondiale de lutte contre le cancer sous le thème »je suis et je vais ». C’est une initiative de l’ONG génération sans tabac Guinée.

Au cours de cette conférence, plusieurs thématiques ont été abordées; notamment celle axée sur la lutte contre le cancer en Guinée. Ibrahim sory Cissé, président de ladite ONG revient sur l’objectif de cette rencontre.

« Une population malade est une population inproductive. Donc c’est ce qui nous a poussé à faire de la lutte contre le cancer une priorité. Quand la population est malade rien ne peux marcher. Et pour que cela soit acquise, il faut une volonté politique. Donc j’invite les hommes de medias , les autorités et les partis politiques à faire de la lutte contre le cancer une priorité», lance t’il

Prenant la parole à cette occasion , Docteur Keita Mamady, Oncologue radio thérapeute affilié à l’Université de Conakry définit le cancer tout en ennumerants ses causes.

« le cancer est une ploriferation tumorales anarchique développé au dépend des cellules qui constituent un organe. Le cancer nait à partir d’une cellule qui est considérée comme normale. Et sous l’influence de certains facteurs, il va acquérir des propriétés lui permettent de se multiplier de façon anarchique pour aboutir à une masse appelée tumeur. Alors si rien n’est fait à temps, cette masse va grossir puis détruire l’organe. Et en plus, des cellules cancéreuses peuvent se détacher pour infiltrer d’autres organes à distance », explique ce médecin oncologue.

A la question de savoir pourquoi le cancer est l’une des causes de mortalité en Guinée, Docteur Keita Mamady affirme

« Aujourdhui, le taux de cancer diagnostiqué à un stade tardif est plus élevé que le cancer diagnostiqué à un stade précoce. C’est pourquoi à l’occasion de cette journée internationale de lutte contre le cancer, nous oncologue saisissons cette opportunité pour attirer l’attention de nos décideurs politiques sur l’état de lieu du cancer en général dans notre pays. Mais aussi sur la situation des cancers les plus fréquents à savoir le cancer du col de l’utérus avec plus de 2000 cas chaque année, suivis du cancer du foie a peu prêt 1412 nouveau cas et le cancer du sein a peu prêt 739000 nouveau cas chaque année » précise t’il

Pour sa part, le Conseiller juridique du ministère de la Santé s’est rejouit de cette initiative qui selon lui rentre dans le cadre de la lutte contre le cancer.

Souleymane Touré promet d’accompagner ces genres d’initiatives qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le cancer.

A noter que cette rencontre a connu la présence de plusieurs médecins et hommes de medias.