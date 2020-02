Interdiction d’importer de produits par voie terrestre : «C’est une décision populiste et politique…»

Le président du parti l’Alliance Démocratique pour le Renouveau n’apprécie pas la décision de la Direction Général de la douane visant à interdire l’importation de marchandises par voie terrestre vers la Guinée jusqu’à nouvel ordre.

Les autorités douanières justifient cette mesure par une question d’ordre sécuritaire. Interrogé par un reporter de Guinée360, Alpha Oumar Diallo, soutient que c’est une décision qui a des visées politiques.

« Nous avons des forces de l’ordre qui sont fortes quant il s’agit de réprimer la population, ils devraient être aussi fortes pour protéger nos frontières et empêcher que des personnes malveillantes puissent s’introduire sur notre territoire national et faire du mal aux citoyens guinéens. La décision qui est prise là, moi j’estime que c’est une décision populiste et politique, qui cherche simplement à affamer nos populations » annonce le numéro 1 de l’ADR.

Parce que poursuit le president du parti ADR, « nous n’avons pas suffisamment de production intérieure pour pouvoir subvenir aux besoins de guinéens. »

Selon lui, chaque région de la Guinée reçoit des produits venants des pays limitrophes de la zone. « Vouloir interdire cela, c’est obliger les citoyens à accepter une situation inacceptable » conclut-il.