Âgé de 16 ans, Younoussa Bah a été tué ce lundi 6 janvier 2025, lors des manifestations des Forces vives contre le CNRD pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée. Le jeune homme, apprenti tôlier, a succombé à ses blessures après avoir été touché par balle dans des circonstances qui soulèvent de nombreuses interrogations.

La famille de Younoussa accuse les forces de l’ordre d’avoir délibérement tiré sur son fils, soulignant que celui-ci n’était nullement impliqué dans les manifestations.

La mère de Younoussa, Hadja Mariama Toupé Bah, très bouleversée par cette perte, raconte comment elle a appris la tragédie.

“Il m’avait appelée plus tôt dans la journée pour me dire qu’il passerait la nuit au garage, car son maître lui avait confié une voiture. À 17h, j’ai reçu un appel m’informant qu’il avait été blessé. J’ai immédiatement compris que la situation était grave. Quelques minutes plus tard, un autre appel m’a confirmé qu’il était décédé”, explique-t-elle, avec une voix visiblement brisée par la douleur.

Malgré cette épreuve, Hadja Mariama Toupé Bah se remet à la volonté de Dieu, tout en exprimant son désir de justice pour son fils. Elle souligne qu’elle ne pourra jamais pardonner à ceux qui lui ont ôté la vie de son enfant.

Le corps de Younoussa Bah se trouve actuellement à l’hôpital d’Entag, et sa mère demande la restitution du corps afin de procéder à l’inhumation.